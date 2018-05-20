В Баку обвинили Ереван в эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе

МИД Азербайджана ответственность за эскалацию напряженности на Нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы возложил на новые власти Армении, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
«Вместо встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта министр иностранных дел Армении посетил оккупированные территории Азербайджана и Нахчыванский участок азербайджано-армянской государственной границы, тем самым поощряя рост напряженности и подобные провокации. Мы однозначно заявляем, что ответственность за сложившую ситуацию несет Армения», – сказал он.
В целом, по словам Х.Гаджиева, действия новых властей Армении свидетельствуют о том, что в Ереване не хотят мирным путем урегулировать конфликт, а стремятся максимально замаскировать проводимую оккупационную политику.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели в воскресенье азербайджанского военнослужащего при выполнении боевой задачи на Нахчыванском участке азербайджано-армянской госграницы.
Азербайджанское оборонное ведомство не исключило возможности того, что за свершившейся провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, «которые и дали указания на осуществление данной провокации».
Н.Аббасова
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