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Карабахский конфликт 20.05.2018 17:47

В Баку обвинили Ереван в эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе

МИД Азербайджана ответственность за эскалацию напряженности на Нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы возложил на новые власти Армении, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Вместо встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта министр иностранных дел Армении посетил оккупированные территории Азербайджана и Нахчыванский участок азербайджано-армянской государственной границы, тем самым поощряя рост напряженности и подобные провокации. Мы однозначно заявляем, что ответственность за сложившую ситуацию несет Армения», – сказал он.

В целом, по словам Х.Гаджиева, действия новых властей Армении свидетельствуют о том, что в Ереване не хотят мирным путем урегулировать конфликт, а стремятся максимально замаскировать проводимую оккупационную политику.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели в воскресенье азербайджанского военнослужащего при выполнении боевой задачи на Нахчыванском участке азербайджано-армянской госграницы.

Азербайджанское оборонное ведомство не исключило возможности того, что за свершившейся провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, «которые и дали указания на осуществление данной провокации».

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]