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Дальнее зарубежье 20.05.2018 18:23

Вашингтон и Пекин договорились не повышать торговые тарифы, подтвердил глава американского минфина

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье телеканалу "Фокс-ньюс", что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

"Мы добились очень значимого успеха и мы согласовали основы (наших действий - ИФ). Таким образом, прямо сейчас мы согласились на то, чтобы заморозить тарифы, пока мы стараемся воплотить в жизнь эти основы", - сказал он.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

Представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

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Тэги: США, МИНФИН, КИТАЙ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]