Вашингтон и Пекин договорились не повышать торговые тарифы, подтвердил глава американского минфина

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье телеканалу "Фокс-ньюс", что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.
"Мы добились очень значимого успеха и мы согласовали основы (наших действий - ИФ). Таким образом, прямо сейчас мы согласились на то, чтобы заморозить тарифы, пока мы стараемся воплотить в жизнь эти основы", - сказал он.
Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.
Представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.
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