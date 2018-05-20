В Казахстане в результате пожара на нефтяном месторождении погиб рабочий

В Мангистауской области Казахстана из-за возгорания дренажной емкости на нефтяном месторождении погиб рабочий, трое госпитализированы, сообщил журналистам представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
ЧП произошло минувшей ночью на месторождении Комсомольское.
"При капитальном ремонте скважины произошло возгорание дренажной емкости на площади 40 кв. м. В результате этого на месте происшествия от полученных травм скончался рабочий подрядной организации ТОО "М-Техсервис" 1986 года рождения. Трое рабочих получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу", - отметил Р.Иманкулов.
Пожар был ликвидирован в течение нескольких часов.
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