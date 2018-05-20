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Дальнее зарубежье 20.05.2018 19:20

В госдепе США не признают венесуэльских выборов

Представитель государственного департамента США Хизэр Нойерт написала на странице в "Твиттер", что проходящие в воскресенье президентские выборы в Венесуэле не имеют под собой законных оснований.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня нелегитимны. Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать свои представителей на свободных и честных выборах", - говорится в заявлении.

Западные СМИ отмечают, что по мнению наблюдателей, нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок, без труда обойдет своих главных соперников - выдвиженца от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона и бывшего священнослужителя Хавьера Бертуччи.

В выборах президента имеют право участвовать 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей. Эксперты предрекают низкую явку избирателей, однако не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Н.Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]