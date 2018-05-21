Путин посетит Китай с государственным визитом накануне саммита лидеров ШОС - газета

Президент РФ Владимир Путин посетит КНР с государственным визитом в преддверии саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао, во время визита запланирована поездка президента в город Тяньцзинь на высокоскоростном поезде, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Государственный визит Владимира Путина в Китай начнется 8 июня. В рамках турне российскому лидеру покажут новый высокоскоростной поезд, на котором президент России доберется до города Тяньцзинь, расположенного в 96 км от китайской столицы. Об этом "Известиям" рассказал источник в госструктурах КНР. Информацию подтвердил и пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков", - говорится в публикации.

"Да", - сказал Д.Песков изданию, отвечая на вопрос, запланирована ли поездка главы государства на высокоскоростном поезде.

По данным газеты, после этого - 9 и 10 июня - В.Путин примет участие во встрече глав государств и правительств ШОС. Встреча лидеров ШОС пройдет 9 и 10 июня в Циндао. В рамках визита запланирована встреча российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечается в статье.

Собеседники издания в министерстве иностранных дел КНР подчеркнули, что за последнее время лидеры России и КНР встречались не менее пяти раз в год, а главной встречей 2018 года станет грядущий визит В.Путина в Пекин.

"В Китае пройдет историческая встреча Владимира Путина с председателем Си Цзиньпином. Для российско-китайских отношений это будет важнейшее событие в 2018 году. Мы уверены, что по итогам встречи китайско-российские отношения выйдут на новый рубеж, поэтому встреча лидеров приковывает к себе внимание всего международного сообщества", - отметили в МИД Китая.