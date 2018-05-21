В Киргизии предъявлено обвинение бывшему мэру Бишкека по уголовному делу об освоении китайского кредита на модернизацию ТЭЦ

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предъявил обвинение в коррупции бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову по расследуемому уголовному делу об освоении китайского кредита на модернизацию ТЭЦ киргизской столицы, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

По словам собеседника агентства, в ходе следствия было установлено, что "в 2014 году К.Кулматов будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму $ 2 млн., предоставленные в рамках реализации проекта "Модернизации ТЭЦ г. Бишкек" китайской компанией TBEA для строительства двух новых школ в регионах и перенаправил их из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве Калыс Ордо".

"Так, К.Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО "Альто Групп", добился от китайской компании перечисления $ 1 млн напрямую на счет указанной частной компании, помимо этого из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов (около $ 1,5 млн) для завершения строительства школы Калыс Ордо", - добавил представитель пресс-службы.

Он сообщил, что по местам жительства обвиняемого К.Кулматова, должностных лиц мэрии Бишкека и руководителя аффилированной с ним частной компании проведены санкционированные обыски.

"В настоящее время один из руководителей частной компании-подрядчика задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - добавил представитель пресс-службы.

Обыски у бывшего мэра были проведены 19 мая, в интервью местным СМИ К.Кулматов заявил, что не причастен к коррупции при строительстве школы, а сам проект по строительству школы он назвал своевременным и успешным.

К.Кулматов занимал пост мэра Бишкека в 2014-2016 годах, до этого возглавлял Таможенную службу, был советником президента Алмазбека Атамбаева. В 2016-2017 годах он руководил Российско-киргизским фондом развития, в декабре 2017 вновь вернулся в таможню, но был освобожден от должности по собственному желанию в мае 2018 года.

На прошлой неделе парламент Киргизии закончил обсуждение итогов работы временной депутатской комиссии по расследованию причин аварий на ТЭЦ киргизской столицы, произошедшей в январе, в результате чего значительная часть жилых домов, зданий и учреждений Бишкека в сильные морозы остались без горячей воды и теплоснабжения. По факту аварии было возбуждено два уголовных дела, в том числе и по статье "Коррупция", по которой задержаны несколько бывших руководителей энергоотрасли.

Модернизация ТЭЦ была проведена китайской компанией TBEA на кредит в размере $386 млн. Депутаты заявили о коррупции при использовании кредита и поручили Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту.