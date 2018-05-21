Цены на нефть повышаются на азиатских торгах в понедельник после объявления перемирия в торговой войне США и Китая и венесуэльских выборов. На этой неделе участники рынка ждут встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 21 мая поднялась на $0,58 (0,74%) - до $79,09 за баррель. В прошлую пятницу стоимость Brent упала на $0,79 (1%), до $78,51 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник подорожала на $0,54 (0,76%) - до $71,82 за баррель. К концу предыдущей сессии цена контракта уменьшилась на $0,21 (0,29%), до $71,28 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 1,8%, WTI - на 0,8%.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, хотя явка составила всего 48% - намного ниже обычного для страны уровня, сообщает Dow Jones. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, в общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Голосование сопровождалось бойкотом со стороны оппозиции и сообщениями о массовых нарушениях.

В конце прошлой недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его и коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщили о планах провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе ПМЭФ, в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.