Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 мая ЦБА установил на уровне 1,9978 манат/1EUR (18 мая - 2,0069 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 мая сохранил 0,0273 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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