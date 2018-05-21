Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 18° 29° 23 Май 17° 29° 24 Май 18° 29°

СНГ 21.05.2018 09:59

Летевший из Антальи в Челябинск лайнер экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона

Самолет, летевший из Антальи в Челябинск, экстренно сел в воскресенье в Волгограде, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.

""Аэробус-321" турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда вчера в 22:40 мск. Причиной стала разгерметизация салона", - сказала Д.Бакулина.

По ее словам, пассажиры были размещены в терминалах аэропорта "С" и "С2", а пассажиры с детьми - в гостинице.

"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - отметила Д.Бакулина.

Утром в понедельник в аэропорт Волгограда прибыл резервный борт. В настоящее время идет регистрация. Вылет назначен на 8:45 мск.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, всего на борту самолета находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа.

"Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс N877 авиакомпании "OnurAir" сообщением Анталия - Челябинск", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ-2


Похожие новости


Самолет Москва-Баку совершил вынужденную посадку в Волгограде В ЕС шокированы терактом в Волгограде Президент Азербайджана и губернатор Волгоградской области РФ обсудили сотрудничество в сфере инвестиций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]