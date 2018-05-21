Летевший из Антальи в Челябинск лайнер экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона

Самолет, летевший из Антальи в Челябинск, экстренно сел в воскресенье в Волгограде, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.

""Аэробус-321" турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда вчера в 22:40 мск. Причиной стала разгерметизация салона", - сказала Д.Бакулина.

По ее словам, пассажиры были размещены в терминалах аэропорта "С" и "С2", а пассажиры с детьми - в гостинице.

"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - отметила Д.Бакулина.

Утром в понедельник в аэропорт Волгограда прибыл резервный борт. В настоящее время идет регистрация. Вылет назначен на 8:45 мск.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, всего на борту самолета находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа.

"Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс N877 авиакомпании "OnurAir" сообщением Анталия - Челябинск", - говорится в сообщении.