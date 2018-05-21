Летевший из Антальи в Челябинск лайнер экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона

Самолет, летевший из Антальи в Челябинск, экстренно сел в воскресенье в Волгограде, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.
""Аэробус-321" турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда вчера в 22:40 мск. Причиной стала разгерметизация салона", - сказала Д.Бакулина.
По ее словам, пассажиры были размещены в терминалах аэропорта "С" и "С2", а пассажиры с детьми - в гостинице.
"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - отметила Д.Бакулина.
Утром в понедельник в аэропорт Волгограда прибыл резервный борт. В настоящее время идет регистрация. Вылет назначен на 8:45 мск.
Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, всего на борту самолета находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа.
"Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс N877 авиакомпании "OnurAir" сообщением Анталия - Челябинск", - говорится в сообщении.
Алиев и Вучич обсудят вопросы развития азербайджано-сербских отношений
Азербайджан и Казахстан проведут межмидовские политические консультации
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 836 млн манатов
Азербайджан и Турция договорились о реализации совместных проектов в сфере АПК
Победа Мадуро на выборах грозит Венесуэле нефтяными санкциями - агентство
Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA впервые с июня 2016 года
В Казахстане в результате пожара на нефтяном месторождении погиб рабочий
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошел семинар Методического центра русского языка РИКЦ
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»