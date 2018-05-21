Консорциум Шах-Дениз готов с 2020г начать поставки азербайджанского газа в Болгарию

Консорциум «Шах-Дениз» готов с 2020 года начать первые поставки азербайджанского газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз в Болгарию.
Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на минувшей неделе обсудила с представителями консорциума «Шах-Дениз» вопросы поставок азербайджанского газа в эту страну и ход реализации проекта строительства соединительного газопровода Греция-Болгария, говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии.
"Представители консорциума проинформировали Т.Петкову о том, что ускорилась работа, направленная на добычу природного газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. В этой связи Болгария сможет получить первые объемы газа из Азербайджана в 2020 году", - подчеркивается в информации.
Кроме того, на встрече было заявлено о поддержке Азербайджаном деятельности Болгарии в сфере энергетической безопасности в регионе.
Т.Петкова, в свою очередь, сообщила, что по проекту строительства интерконнектора Греция-Болгария в настоящее время идет процесс выбора поставщика труб, подрядчика по проектированию и строительству, а также инженера-консультанта.Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
"В последние месяцы работа над проектом активизировалась, и я могу подтвердить поддержку со стороны правительства интерконнектора Греция-Болгария. Мы нацелены на реализацию всех мероприятий в соответствии с графиком", - отметила Т.Петкова.
Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки.
Поставки азербайджанского газа в Европу со Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
Алиев и Вучич обсудят вопросы развития азербайджано-сербских отношений
Азербайджан и Казахстан проведут межмидовские политические консультации
Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA впервые с июня 2016 года
В Казахстане в результате пожара на нефтяном месторождении погиб рабочий
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей
Путин предложил сохранить за Дворковичем полномочия зампредседателя наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018"
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошел семинар Методического центра русского языка РИКЦ
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»