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ТЭК 21.05.2018 10:04

Консорциум Шах-Дениз готов с 2020г начать поставки азербайджанского газа в Болгарию

Консорциум «Шах-Дениз» готов с 2020 года начать первые поставки азербайджанского газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз в Болгарию.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на минувшей неделе обсудила с представителями консорциума «Шах-Дениз» вопросы поставок азербайджанского газа в эту страну и ход реализации проекта строительства соединительного газопровода Греция-Болгария, говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии.

"Представители консорциума проинформировали Т.Петкову о том, что ускорилась работа, направленная на добычу природного газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. В этой связи Болгария сможет получить первые объемы газа из Азербайджана в 2020 году", - подчеркивается в информации.

Кроме того, на встрече было заявлено о поддержке Азербайджаном деятельности Болгарии в сфере энергетической безопасности в регионе.

Т.Петкова, в свою очередь, сообщила, что по проекту строительства интерконнектора Греция-Болгария в настоящее время идет процесс выбора поставщика труб, подрядчика по проектированию и строительству, а также инженера-консультанта.Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

"В последние месяцы работа над проектом активизировалась, и я могу подтвердить поддержку со стороны правительства интерконнектора Греция-Болгария. Мы нацелены на реализацию всех мероприятий в соответствии с графиком", - отметила Т.Петкова.

Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки.

Поставки азербайджанского газа в Европу со Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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