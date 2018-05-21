Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 18° 29° 23 Май 17° 29° 24 Май 18° 29°

Регион 21.05.2018 10:10

Подготовку к саммиту глав Прикаспийских государств обсудят в Астане – МИД Азербайджана

Специальная рабочая группа прикаспийских стран 21-24 мая в Астане (Казахстан) обсудит вопросы Пятого саммита глав «каспийской пятерки», сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым находится с визитом в Астане, где примет участие в заседании Специальной рабочей группы по подготовке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря»,- говорится в сообщении.

Согласно информации азербайджанского МИД, наряду с обсуждениями по правовому статусу Каспия, «делегации обсудят другие документы, относящиеся к Пятому саммиту глав прикаспийских государств».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПИЙ, АСТАНА, ЗАСЕДАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]