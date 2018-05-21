Подготовку к саммиту глав Прикаспийских государств обсудят в Астане – МИД Азербайджана

Специальная рабочая группа прикаспийских стран 21-24 мая в Астане (Казахстан) обсудит вопросы Пятого саммита глав «каспийской пятерки», сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым находится с визитом в Астане, где примет участие в заседании Специальной рабочей группы по подготовке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря»,- говорится в сообщении.
Согласно информации азербайджанского МИД, наряду с обсуждениями по правовому статусу Каспия, «делегации обсудят другие документы, относящиеся к Пятому саммиту глав прикаспийских государств».
Ф.Исазаде
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