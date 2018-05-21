Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA впервые с июня 2016 года

Россиянка Мария Шарапова улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

По сравнению с показателями недельной давности, экс-первая ракетка мира поднялась на 11 ступеней и теперь занимает 29-е место. В последний раз она входила в тридцатку лучших в июне 2016 года, когда занимала 26-е место (к тому моменту она уже была дисквалифицирована за мельдоний, что обернулось вскоре стремительным падением М.Шараповой в рейтинге, а затем ее и вовсе исключили из него).

Очередной прорыв (неделю назад М.Шарапова поднялась на 12 строчек) россиянке удался благодаря выступлению на турнире в Риме, где она дошла до полуфинала.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Симона Халеп (Румыния), а в первой десятке присутствуют Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Каролин Гарсия (Франция), Петра Квитова (Чехия), Венус Уильямс, Слоан Стивенс (обе - США).

Помимо Шараповой, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Дарья Касаткина (14-е место), Анастасия Павлюченкова (31), Екатерина Макарова (35), Светлана Кузнецова (42), Елена Веснина (43), Наталья Вихлянцева (81).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Рафаэль Надаль после выигрыша турнира в Риме вновь стал лидером. Швейцарец Роджер Федерер опустился на второе место.