Азербайджан и Туркменистан готовят соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Туркменистан подпишут соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«В настоящее время между двумя странами ведутся обсуждения условий соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также ряда других соглашений в сфере экономики. Подписание этих документов расширит экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном»,- заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Туркменистана в Баку Меканом Ишангулиевым.

Ш.Мустафаев также отметил, что открытие международного морского порта в Туркменбаши создает хорошие перспективы для сотрудничества в сфере транспорта и транзита грузов.

«Открытие в Баку и Туркменбаши новых международных торговых морских портов, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, инфраструктура, созданная в Азербайджане, создают большие возможности для сотрудничества в сфере транспорта», - подчеркнул министр.

Б.Рустамбеков