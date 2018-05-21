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Бизнес и законодательство 21.05.2018 10:14

Азербайджан и Туркменистан готовят соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Туркменистан подпишут соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«В настоящее время между двумя странами ведутся обсуждения условий соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также ряда других соглашений в сфере экономики. Подписание этих документов расширит экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном»,- заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Туркменистана в Баку Меканом Ишангулиевым.

Ш.Мустафаев также отметил, что открытие международного морского порта в Туркменбаши создает хорошие перспективы для сотрудничества в сфере транспорта и транзита грузов.

«Открытие в Баку и Туркменбаши новых международных торговых морских портов, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, инфраструктура, созданная в Азербайджане, создают большие возможности для сотрудничества в сфере транспорта», - подчеркнул министр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ИНВЕСТИЦИИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]