Азербайджан и Туркменистан готовят соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Туркменистан подпишут соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
«В настоящее время между двумя странами ведутся обсуждения условий соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также ряда других соглашений в сфере экономики. Подписание этих документов расширит экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном»,- заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Туркменистана в Баку Меканом Ишангулиевым.
Ш.Мустафаев также отметил, что открытие международного морского порта в Туркменбаши создает хорошие перспективы для сотрудничества в сфере транспорта и транзита грузов.
«Открытие в Баку и Туркменбаши новых международных торговых морских портов, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, инфраструктура, созданная в Азербайджане, создают большие возможности для сотрудничества в сфере транспорта», - подчеркнул министр.
Б.Рустамбеков
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