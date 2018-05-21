Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 18° 29° 23 Май 17° 29° 24 Май 18° 29°

Внешняя политика 21.05.2018 10:16

Азербайджан и Казахстан проведут межмидовские политические консультации

Астана и Баку на текущей неделе проведут межмидовские политические консультации в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Межмидовские политические консультации между Азербайджаном и Казахстаном планируется провести на этой неделе в Астане», - говорится в сообщении.

С азербайджанской стороны в консультациях примет участие замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

Согласно информации, консультации будут проведены на полях заседания специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия, которое состоится 21-24 мая в Астане.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Казахстан утвердил соглашение с Азербайджаном об автомобильном сообщении Азербайджан продолжит развитие экономического сотрудничества со странами региона – глава Минэкономики Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы Азербайджан за последние 10 лет вложил в экономику Казахстана около $170 млн Новый трансформаторный завод в Актау за счет азербайджанских инвестиций будет введен в строй в 2018г – Генконсул Азербайджана Азербайджан и Казахстан с 12 января 2018 года начнут применять договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]