Азербайджан и Казахстан проведут межмидовские политические консультации

Астана и Баку на текущей неделе проведут межмидовские политические консультации в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Межмидовские политические консультации между Азербайджаном и Казахстаном планируется провести на этой неделе в Астане», - говорится в сообщении.

С азербайджанской стороны в консультациях примет участие замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

Согласно информации, консультации будут проведены на полях заседания специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия, которое состоится 21-24 мая в Астане.

Ф.Исазаде