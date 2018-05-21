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СНГ 21.05.2018 10:22

В Тюмени 39 человек получили травмы во время урагана

Сильный ураганный ветер обрушился на Тюмень и ее окрестности в минувшее воскресенье, есть пострадавшие.

"За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу N2 обратились 39 человек, из них 15 человек - к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 - в травмпункт", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.

По его словам, шесть тюменцев были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.

"Пятеро из госпитализированных находятся на стационарном лечении, а одна из пострадавших в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи", - сказал собеседник агентства.

Утром в воскресенье в Тюмени, где еще в пятницу падал снег, резко потеплело, к полудню столбик термометра поднялся до плюс 26-27 градусов, однако ближе к вечеру погода вновь резко поменялась - подул холодный сильный ветер. Во время урагана, продолжавшегося всего несколько минут, были повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов, опрокинулись автобусные остановки и мусорные баки.

По сообщениям в соцсетях, в одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.

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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, УРАГАН, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]