В Тюмени 39 человек получили травмы во время урагана

Сильный ураганный ветер обрушился на Тюмень и ее окрестности в минувшее воскресенье, есть пострадавшие.

"За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу N2 обратились 39 человек, из них 15 человек - к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 - в травмпункт", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.

По его словам, шесть тюменцев были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.

"Пятеро из госпитализированных находятся на стационарном лечении, а одна из пострадавших в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи", - сказал собеседник агентства.

Утром в воскресенье в Тюмени, где еще в пятницу падал снег, резко потеплело, к полудню столбик термометра поднялся до плюс 26-27 градусов, однако ближе к вечеру погода вновь резко поменялась - подул холодный сильный ветер. Во время урагана, продолжавшегося всего несколько минут, были повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов, опрокинулись автобусные остановки и мусорные баки.

По сообщениям в соцсетях, в одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.