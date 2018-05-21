Представитель Еврокомиссии Хан посетит Украину 22-23 мая

Представитель Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину 22-23 мая, сообщается на сайте Европейской комиссии.

У Й.Хана запланирован официальный визит на Украину, говорится в сообщении.

Подробностей предстоящего визита члена ЕК, как и запланированных в его рамках мероприятий, в сообщении не приводится.