Представитель Еврокомиссии Хан посетит Украину 22-23 мая

Представитель Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину 22-23 мая, сообщается на сайте Европейской комиссии.
У Й.Хана запланирован официальный визит на Украину, говорится в сообщении.
Подробностей предстоящего визита члена ЕК, как и запланированных в его рамках мероприятий, в сообщении не приводится.
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