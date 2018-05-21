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СНГ 21.05.2018 10:38

Представитель Еврокомиссии Хан посетит Украину 22-23 мая

Представитель Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину 22-23 мая, сообщается на сайте Европейской комиссии.

У Й.Хана запланирован официальный визит на Украину, говорится в сообщении.

Подробностей предстоящего визита члена ЕК, как и запланированных в его рамках мероприятий, в сообщении не приводится.

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Тэги: УКРАИНА, ЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]