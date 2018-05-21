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Инфраструктура и тендеры 21.05.2018 10:40

В Азербайджане планируют построить оросительный канал с новой ветки реки Араз

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" отбирает подрядчика для реализации I этапа работ по строительству водораспределительного канала для орошения земель с нового ответвления реки Араз, говорится в тендерном объявлении общества.

Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

По условиям тендера, работы в рамках первого этапа должны быть выполнены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта.

Главными критериями при выборе победителя станут: низкая цена, высокое качество предоставляемых услуг, своевременное выполнение контракта и финансовое положение участников тендера.

Тендерные предложения компаний принимаются до 9 июля 2018 года. Тендерная процедура состоится 10 июля в 16:00.

Телефон для связи: (+99 412) 431-08-64.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАЛ, ОРОСИТЕЛЬНЫЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]