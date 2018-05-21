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Финансы 21.05.2018 10:44

Доллар дорожает на фоне ослабления торговых опасений

Доллар США в понедельник продолжает подъем к евро, иене и многим другим валютам на фоне ослабления опасений торговой войны между Китаем и США и повышения доходности US Treasuries.

Курс евро к доллару составил на 10:30 в понедельник $1,1740 по сравнению с $1,1772 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно японской повысилась до 111,36 иены/$1 со 110,78 иены по итогам прошлой недели. Евро подорожал к иене на 0,3%, до 130,75 иены.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,1%. Более широкий индекс Bloomberg Dollar Spot прибавил также 0,1%, обновив максимум с декабря прошлого года. За предыдущие пять недель этот индикатор вырос на 4,4% вслед за повышением доходности US Treasuries.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник повысилась на 1 базисный пункт, до 3,06%. В ходе торгов на прошлой неделе она поднималась до 3,13% - максимума с июля 2011 года.

Падение евро в паре с долларом ограничивают новости из Италии и Греции.

В Риме победившие на мартовских выборах популистские партии договорились о кандидатуре премьер-министра и в понедельник представят его и состав нового правительства президенту страны Серджио Маттарелле. Имя будущего премьера не раскрывается до визита лидеров партий "Лига" и "Пять звезд" к президенту, но, по данным источников агентства Bloomberg, им станет профессор юриспруденции из Флорентийского университета Джузеппе Конте.

Между тем Греция и ее кредиторы достигли предварительного соглашения по пакету реформ, необходимому для завершения 8-летней программы финансовой помощи Греции.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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