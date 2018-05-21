Премьер Украины 24-25 мая посетит Брюссель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Брюссель 24-25 мая для встреч с европейскими чиновниками, сообщается на сайте Еврокомиссии.

24 мая В.Гройсман проведет встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом, говорится в сообщении.

25 мая у премьер-министра Украины запланированы встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини и представителем ЕК по энергетике Марошом Шефчовичем.