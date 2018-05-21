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СНГ 21.05.2018 11:14

Премьер Украины 24-25 мая посетит Брюссель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Брюссель 24-25 мая для встреч с европейскими чиновниками, сообщается на сайте Еврокомиссии.

24 мая В.Гройсман проведет встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом, говорится в сообщении.

25 мая у премьер-министра Украины запланированы встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини и представителем ЕК по энергетике Марошом Шефчовичем.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ЕС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]