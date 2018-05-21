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Транспорт и связь 21.05.2018 10:52

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-апреле увеличились на 2,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-апреле 2018 года составил 619,9 млн человек, что на 1,6% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 828,4 тыс. человек (рост на 3,2%), морским транспортом - 4,5 тыс. человек (спад на 27,4%), воздушным транспортом – 648,8 тыс. человек (рост на 6,8%), метро – 77,8 млн человек (рост на 2,5%).

Автомобильным транспортом в январе-апреле перевезено 540,6 млн пассажиров (рост на 1,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 519 млн 776,1 тыс. пассажиров (рост на 1,4%), такси – 20 млн 815 тыс. человек (рост на 2,5%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]