Импорт грузовых машин в Азербайджан в I квартале 2018г увеличился на 62%

Грузовые автомобили на общую сумму $4 млн 21,2 тыс. импортированы в январе-марте 2018 года в Азербайджан, что на 39,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 316 грузовых автомобиля (рост на 62,1%).

Кроме того, в январе-марте текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $1 млн 732,8 тыс., что на 30,2% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 19 автобусов (спад на 24%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 3,158 тыс. единиц, что в 2,7 раза больше чем в январе-марте 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.

Б.Рустамбеков