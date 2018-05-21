Президент России Владимир Путин рекомендовал сохранить за Аркадием Дворковичем полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".
"Предложить правительству Российской Федерации сохранить за Дворковичем А.В. полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".Рекомендовать наблюдательному совету автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" сохранить за Дворковичем А.В. полномочия председателя этой организации", - говорится в распоряжении президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Организационный комитет "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был учрежден правительством и Российским футбольным союзом в январе 2011 года.
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