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СНГ 21.05.2018 11:30

Путин предложил сохранить за Дворковичем полномочия зампредседателя наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018"

Президент России Владимир Путин рекомендовал сохранить за Аркадием Дворковичем полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

"Предложить правительству Российской Федерации сохранить за Дворковичем А.В. полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".Рекомендовать наблюдательному совету автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" сохранить за Дворковичем А.В. полномочия председателя этой организации", - говорится в распоряжении президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Организационный комитет "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был учрежден правительством и Российским футбольным союзом в январе 2011 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОРГКОМИТЕТ, ДВОРКОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]