Президент России Владимир Путин рекомендовал сохранить за Аркадием Дворковичем полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

"Предложить правительству Российской Федерации сохранить за Дворковичем А.В. полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".Рекомендовать наблюдательному совету автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" сохранить за Дворковичем А.В. полномочия председателя этой организации", - говорится в распоряжении президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Организационный комитет "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был учрежден правительством и Российским футбольным союзом в январе 2011 года.