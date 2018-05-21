Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей

Болгария не будет покупать новые российские истребители, сообщил в интервью газете "Коммерсант" президент Болгарии Румен Радев.
"Болгария заявила о намерениях модернизировать свои военно-воздушные силы посредством закупки боевого самолета нового типа. Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств. Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами - покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна", - сказал он.
По словам болгарского президента, парк советской авиатехники будет поддерживаться в состоянии боеготовности.
"Коммерсант" отмечает, что в марте этого года правительство Болгарии подписало рамочное соглашение о ремонте самолетов с корпорацией МиГ на сумму более 40,5 млн евро.
"Это еще одно доказательство необходимости восстановления взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. Несмотря на то, что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и, в связи с этим, необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку", - заявил Р.Радев.
"С финансовой точки зрения сумма в 40,5 млн. евро не так уж и мала, но с точки зрения обороноспособности этого крайне недостаточно для обеспечения пригодности к полетам достаточного числа самолетов до принятия на вооружение истребителей нового типа. Проблема с технической поддержкой истребительной авиации решена не будет, но это позволит Болгарии самостоятельно гарантировать свой воздушный суверенитет", - заявил он.
Как сообщал "Интерфакс", Болгария планирует модернизировать 15 устаревших истребителей МиГ-29, которые стоят на вооружении ВВС.
"Российской Федерации принадлежат права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении самолетов МиГ-29. Мы выступаем против того, чтобы к модернизации подключались иностранные компании, не сертифицированные российской стороной", - сказал в ноябре прошлого года "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.
"Российская Федерация заинтересована в поддержании летной годности ранее поставленной техники российского (советского) производства и не только готова, но, и я бы хотел это подчеркнуть, заинтересована в проведении полной модернизации отечественной техники, стоящей на вооружении Болгарии", - заявил он.
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