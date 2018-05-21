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Финансы 21.05.2018 11:24

MIDA в I квартале получила около 7 млн манатов на финансирование строительства социального жилья

ООО MIDA за I-ый квартал 2018 года получило от государства 6,8 млн манатов на финансирование работ по строительству социального жилья, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MIDA.

«В рамках государственных капиталовложений на 2018 год Госагентству жилищного строительства (MIDA) на финансирование расходов по строительству соцжилья и приобретением населением квартир на льготных условиях предусмотрено выделение 100 млн манатов. Из указанных средств по состоянию на 1 апреля 2018 года Госагентство перечислило на счет ООО «MIDA» 6,8 млн манатов», - отметили в компании.

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства в настоящее время занимается строительство двух жилищных комплексов - в Ясамальском и Сураханском районах Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: СОЦЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]