MIDA в I квартале получила около 7 млн манатов на финансирование строительства социального жилья

ООО MIDA за I-ый квартал 2018 года получило от государства 6,8 млн манатов на финансирование работ по строительству социального жилья, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MIDA.
«В рамках государственных капиталовложений на 2018 год Госагентству жилищного строительства (MIDA) на финансирование расходов по строительству соцжилья и приобретением населением квартир на льготных условиях предусмотрено выделение 100 млн манатов. Из указанных средств по состоянию на 1 апреля 2018 года Госагентство перечислило на счет ООО «MIDA» 6,8 млн манатов», - отметили в компании.
ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства в настоящее время занимается строительство двух жилищных комплексов - в Ясамальском и Сураханском районах Баку.
Н.Аббасова
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