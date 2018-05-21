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Дальнее зарубежье 21.05.2018 16:28

Победивший на парламентских выборах в Ираке богослов ас-Садр обещает реформы и процветание

Шиитский богослов Муктада ас-Садр, лидер победившего на парламентских выборах в Ираке блока "Ас-Сайрун" - заявил, что работает над формированием правительства, в которой должны войти представители различных групп, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я хочу обратиться к иракскому народу: ваше правительство будет заботиться о вас, оно будет инклюзивным, и оно не будет исключать никаких представителей", - сказал М.ас-Садр. - Мы будем работать в направлении реформ и процветания".

Богослов выразил надежду на то, что правительство будет сформировано как можно скорее.

Сторонники М.ас-Садра получили 54 места в парламенте по итогам выборов. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Х. аль-Абади (42 места).

М.ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.

При этом сторонники богослова не набрали достаточно голосов, чтобы гарантировать, что именно они будут играть ведущую роль при формировании правящей коалиции. Более того, как отмечают наблюдатели, не исключены варианты, при которых правительство вообще будет сформировано без участия движения М.ас-Садра.

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Тэги: ИРАК, БОГОСЛОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]