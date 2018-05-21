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Дальнее зарубежье 21.05.2018 17:03

Британский медиарегулятор начал три новых расследования по каналу RT - газета

Британский регулятор в сфере телерадиовещания Ofcom начал три новых расследования в отношении российского телеканала RT, пишет в понедельник "Файнэншл таймс".

"Мы начали три расследования по теме беспристрастности новостей и программ о текущих событиях, которые выходят на RT", - говорится в заявлении представителя регулятора, выдержки из которого приводит газета.

В апреле Ofcom сообщал о семи расследованиях в отношении телеканала RT. Согласно заявлению регулятора, с момента нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в эфире RT было зафиксировано значительное увеличение числа программ, которые требуют исследования как потенциально нарушающие кодекс вещания.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, КАНАЛ, РЕГУЛЯТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]