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СНГ 21.05.2018 17:14

120 тысяч человек переехали в РФ по программе добровольного переселения в 2017г - МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии подвел годовые итоги по реализации госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД.

"Только в прошлом году в рамках ее выполнения в Россию переехало почти 120 тысяч человек. В основном это представители экономически активных слоев населения", - отметил В.Колокольцев.

Министр обратил внимание на то, что программа выступает эффективным механизмом решения демографических проблем.

"Наибольший интерес к переезду в Россию мы наблюдаем со стороны соотечественников из стран СНГ. В качестве нового места жительства чаще всего выбираются населенные пункты Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского округов. В десятку лидеров также входит Калининградская область, где прием переселенцев начался в 2007 году в рамках пилотного проекта. За 10 лет в этот регион прибыло порядка 42 тысяч человек", - добавил В.Колокольцев.

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Тэги: РОССИЯ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]