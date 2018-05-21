120 тысяч человек переехали в РФ по программе добровольного переселения в 2017г - МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии подвел годовые итоги по реализации госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД.
"Только в прошлом году в рамках ее выполнения в Россию переехало почти 120 тысяч человек. В основном это представители экономически активных слоев населения", - отметил В.Колокольцев.
Министр обратил внимание на то, что программа выступает эффективным механизмом решения демографических проблем.
"Наибольший интерес к переезду в Россию мы наблюдаем со стороны соотечественников из стран СНГ. В качестве нового места жительства чаще всего выбираются населенные пункты Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского округов. В десятку лидеров также входит Калининградская область, где прием переселенцев начался в 2007 году в рамках пилотного проекта. За 10 лет в этот регион прибыло порядка 42 тысяч человек", - добавил В.Колокольцев.
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