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Дальнее зарубежье 21.05.2018 17:29

ЕАЭС и Южная Корея могут подписать соглашение о ЗСТ в 2019 году, считают в Минске

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Южной Кореей может быть подписано в следующем году, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

"Недавно в Сеуле был завершен раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально быстро это реализовать. Это зависит от дополнительных раундов переговоров", - цитирует В.Улаховича госагентство БелТА.

По словам главы БелТПП, "ожидаем, что в течение двух лет, то есть в следующем году, можно выйти на подписание этого соглашения".

Государствами-членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Соглашения о ЗСТ подписаны с Вьетнамом, Ираном и Китаем.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЮЖКОРЕЯ, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]