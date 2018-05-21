ЕАЭС и Южная Корея могут подписать соглашение о ЗСТ в 2019 году, считают в Минске

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Южной Кореей может быть подписано в следующем году, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.
"Недавно в Сеуле был завершен раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально быстро это реализовать. Это зависит от дополнительных раундов переговоров", - цитирует В.Улаховича госагентство БелТА.
По словам главы БелТПП, "ожидаем, что в течение двух лет, то есть в следующем году, можно выйти на подписание этого соглашения".
Государствами-членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Соглашения о ЗСТ подписаны с Вьетнамом, Ираном и Китаем.
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