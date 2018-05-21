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Дальнее зарубежье 21.05.2018 19:32

Трамп выражает уверенность, что США и Китай будут вести справедливую торговлю

Американский лидер Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента США Барака Обамы в бездействии в вопросе торговых отношений с Китаем и пообещал, что торговля между двумя странами теперь будет справедливой.

"Я спрашиваю сенатора (лидер демократов в сенате - ИФ) Чака Шумера, почему президент Обама и демократы не сделали ничего в вопросе торговли с Китаем, в том числе по вопросу кражи интеллектуальной собственности и тому подобного? Они не сделали ничего! И при этом мы с Чаком давно договорились по этому вопросу. Теперь будет справедливая торговля, и к тому же, с Китаем!" - написал Д.Трамп в понедельник в своем "Твиттере".

"Китай согласился покупать (у США - ИФ) огромное количество дополнительных фермерских и сельскохозяйственных продуктов. Это будет одним из лучших событий для наших фермеров за многие годы", - добавил он.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

После очередного раунда переговоров представители США и Китая обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]