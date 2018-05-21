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Макроэкономика 21.05.2018 16:04

Правительство Азербайджана в июне внесет в парламент проект поправок в госбюджет на 2018г

Правительство Азербайджана готовит проект изменений в параметры госбюджета на 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

"В настоящее время ведется работа над проектом поправок в госбюджете на 2018 год. В июне документ будет представлен на рассмотрение парламента", - сказал источник.

По его словам, ориентировочно 12 июня поправки будут обсуждены в парламенте.

Как сообщалось ранее, по оперативным данным Минфина за январь-апрель текущего года доходы госбюджета составили 6 млрд 619,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 31,8%), расходы – 5 млрд 966 млн манатов (рост на 10,7%). Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2018 года составил 653,9 млн манатов или 0,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.

А.Азизов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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