Трамп призвал КНР к жесткому контролю границы с КНДР

Президент США Дональд Трамп призвал Китай продолжать строго контролировать границу с КНДР.
"Китай должен продолжать быть сильным и жестким на границе с Северной Кореей до того, как будет подписано соглашение (по денуклеаризации - ИФ). Я слышал, недавно граница стала гораздо более уязвимой, и через нее стало проскальзывать больше. Я хочу, чтобы это произошло, и Северная Корея будет очень успешной, но только после подписания (соглашения - ИФ)!" - написал он на своей странице в "Твиттере" в понедельник.
Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.
Д.Трамп ранее уже отмечал важность того, чтобы власти Китая внимательно отслеживали ситуацию на границе с КНДР. В частности, это нужно, чтобы препятствовать нарушениям международных санкций против Пхеньяна.
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