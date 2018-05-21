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Дальнее зарубежье 21.05.2018 18:01

Трамп призвал КНР к жесткому контролю границы с КНДР

Президент США Дональд Трамп призвал Китай продолжать строго контролировать границу с КНДР.

"Китай должен продолжать быть сильным и жестким на границе с Северной Кореей до того, как будет подписано соглашение (по денуклеаризации - ИФ). Я слышал, недавно граница стала гораздо более уязвимой, и через нее стало проскальзывать больше. Я хочу, чтобы это произошло, и Северная Корея будет очень успешной, но только после подписания (соглашения - ИФ)!" - написал он на своей странице в "Твиттере" в понедельник.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Д.Трамп ранее уже отмечал важность того, чтобы власти Китая внимательно отслеживали ситуацию на границе с КНДР. В частности, это нужно, чтобы препятствовать нарушениям международных санкций против Пхеньяна.

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Тэги: США, КИТАЙ, КНДР, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]