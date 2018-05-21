Министерство обороны Азербайджана назвало "преувеличением" информацию армянских СМИ о привлечении тактической и армейской авиации на военные учение ВС Армении на оккупированных азербайджанских территориях.

"Эта информация преувеличена и рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны.

По данным азербайджанской стороны, армянские ВС в ходе учений 16-17 мая использовали лишь два вертолета Ми-24 и два штурмовика Су-25.

"Согласно информации вертолеты взлетели 16 мая в 08:45 с аэропорта Эребуни и совершили полеты в направлении Варденис-Зод и обратно, а штурмовики – 17 мая в 09:44 с аэродрома Гюмрю. Они совершили полеты в направлении Сисиан и обратно и приземлились в аэропорту Эребуни в 10:45", - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.

В Минобороны отметили, что радиолокационные станции войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана отслеживают все объекты, совершающие полет в воздушном пространстве стране и маршрут их полета в автоматическом режиме передается в командный пункт ВВС.

«Имеющиеся в арсенале ПВО современные комплексы вооружения позволяют уничтожить любую цель, нарушившую воздушное пространство Азербайджана», - заявили в Минобороны.

Оборонное ведомство призывает «не поддаваться информационной провокации противника».

Ф.Исазаде