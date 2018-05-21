Азербайджан в I квартале увеличил экспорт электроэнергии в 8 раз, импорт сократился на 18%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал 700 млн 236,39 тыс. кВт/час на сумму $33 млн 907,7 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В I-ом квартале 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 700 млн 236,39 тыс. кВт/час. В январе-марте 2017 года Азербайджан экспортировал 86 млн 547,83 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $3 млн 934,62 тыс. Таким образом, за I-ый квартал 2018 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 8,1 раза, в стоимостном – в 8,6 раз», - отметили в правительстве.
В Россию в отчетном периоде экспортировано 24 млн 725,87 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $1 млн 217,24 тыс., Грузию – 258 млн 956,44 тыс. кВт/час на $10 млн 876,17 тыс., Турцию – 410 млн 404,08 тыс. кВт/час на $21 млн 639,54 тыс., Иран – 6 млн 150 тыс. кВт/час на сумму $174,75 тыс.
Импорт электроэнергии в Азербайджан в I-ом квартале 2018 года составил 22 млн 786,08 тыс. кВт/час на сумму $922,03 тыс. В январе-марте 2017 года импорт электроэнергии из Азербайджана составил 27 млн 712,78 тыс. кВт/час на сумму $1 млн 85,77 тыс. Таким образом, в I-ом квартале 2018 года импорт электроэнергии в Азербайджан в количественном выражении сократился на 17,8%, в стоимостном –на 15,1%.
По данным правительства, в I-ом квартале 2018 года Азербайджан импортировал электроэнергии из России в объеме 16 млн 495,69 тыс. кВт/час на сумму $743,12 тыс., из Грузии –5,39 тыс. кВт/час на $0,32 тыс., из Ирана – 6 млн 285 тыс. кВт/час на $178,59 тыс.
Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс., импортировал - 108 млн 421,76 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $4 млн 224,86 тыс.
Н.Аббасова
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