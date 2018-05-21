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Дальнее зарубежье 21.05.2018 18:13

В Пекине не исключают, что в торговых отношениях с США может вновь возникнуть напряженность

Пекин не может гарантировать, что в будущем в торговых отношениях США и Китая больше не будет проблем и напряженности, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД КНР.

"Мы не можем заверить вас в том, что страны не столкнутся с новыми трениями и разногласиями в будущем", - сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан.

Он подчеркнул, что Пекин стремится к отношениям, которые будут выгодны обеим сторонами.

"Если оба правительства смогут достичь соглашения, которое будет приемлемым для обеих стороны, то оба правительства, безусловно, должны будут его соблюдать. Мы считаем, что такой результат приветствовали бы как народы и деловые круги обеих стран, так и международное сообщество", - добавил Лу Кан.

Представитель МИД КНР отметил, что прозвучавшее накануне заявление министра финансов США Стивена Мнучина показало, что обе стороны надеются избежать "торговой войны".

Накануне С.Мнучин заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

В свою очередь ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

После очередного раунда переговоров представители США и Китая обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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