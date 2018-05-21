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Внешняя политика 21.05.2018 16:59

Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга - Алиев

Азербайджан и Сербия продолжат взаимную поддержку на международной арене шагов, направленных на обеспечение территориальной целостности, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Азербайджан и Сербия поддерживают друг друга на международной площадке, в том числе и в вопросах обеспечения территориальной целостности. Конфликты, с которыми столкнулись две страны, должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности Азербайджана и Сербии, на основе норм международного права", - сказал И.Алиев в понедельник на совместном заявлении для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем.

По его словам, конфликты должны быть урегулированы в рамках резолюций ООН.

"По этому вопросу мы продолжим взаимную поддержку", - сказал И.Алиев.

В свою очередь, А.Вучич выразил благодарность И.Алиеву за поддержку независимости и суверенитета Сербии.

«Благодарим за поддержку независимости и суверенитета моей страны. В свою очередь, и мы поддерживаем независимость и суверенитет Азербайджана. Эта позиция обеих стран останется неизменной», - сказал А.Вучич.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]