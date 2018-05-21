Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга - Алиев

Азербайджан и Сербия продолжат взаимную поддержку на международной арене шагов, направленных на обеспечение территориальной целостности, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Азербайджан и Сербия поддерживают друг друга на международной площадке, в том числе и в вопросах обеспечения территориальной целостности. Конфликты, с которыми столкнулись две страны, должны быть урегулированы в рамках территориальной целостности Азербайджана и Сербии, на основе норм международного права", - сказал И.Алиев в понедельник на совместном заявлении для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем.

По его словам, конфликты должны быть урегулированы в рамках резолюций ООН.

"По этому вопросу мы продолжим взаимную поддержку", - сказал И.Алиев.

В свою очередь, А.Вучич выразил благодарность И.Алиеву за поддержку независимости и суверенитета Сербии.

«Благодарим за поддержку независимости и суверенитета моей страны. В свою очередь, и мы поддерживаем независимость и суверенитет Азербайджана. Эта позиция обеих стран останется неизменной», - сказал А.Вучич.

Ф.Исазаде