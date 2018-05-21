Азербайджан рассчитывает на присоединение Сербии к ж/д Баку-Тбилиси-Карс - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает перспективным сотрудничество с Сербией в сфере энергетики.

"Мы сегодня (с президентом Сербии Александром Вучичем - ИФ) обсудили вопросы экономического сотрудничества. Нынешний товарооборот не отражает потенциал двух стран. Оборот растет, но сам объем маленький", - сказал И.Алиев в понедельник в Баку на совместном заявлении для прессы с сербским коллегой.

И.Алиев отметил перспективность сотрудничества с Сербией в сфере энергетики. "В подписанном сегодня плане действий этот вопрос нашел свое отражение. В следующем месяце состоится запуск газопровода TANAP, что позволит завершить реализацию основных проектов в рамках Южного газового коридора. Это вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан рассчитывает на активное использование Сербией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для осуществления грузоперевозок. "По этой железной дороге уже осуществляется перевозка грузов, их объемы будут увеличиваться. Мы видим Сербию в числе активных пользователей этой дорогой. Кроме этого, есть потенциал для расширения сотрудничества в сфере туризма. Все это приведет к росту взаимного товарооборота, а также внесет вклад в обеспечение безопасности в евразийском регионе", - добавил он.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Ф.Исазаде