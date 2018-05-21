Президенты РФ и Узбекистана обсудили ход реализации двусторонних договоренностей

Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 г. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.

"При обмене мнениями по международным делам Шавкат Мирзиёев поделился впечатлениями от недавнего официального визита в США", - отметили в Кремле.

По данным пресс-службы узбекского лидера, президенты обсудили повестку госвизита В.Путина в Узбекистан.

"В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие и последовательное укрепление узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также достигнутый прогресс в расширении взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

В пресс-службе Ш.Мирзиеева отметили, что президенты договорились о продолжении интенсивных контактов на уровне регионов и о проведении осенью этого года в Ташкенте первого Межрегионального форума Узбекистана и России.

"Главы государств рассмотрели также другие актуальные вопросы международной политики. Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении