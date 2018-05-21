Вучич пригласил Алиева с визитом в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил азербайджанского президента Ильхама Алиева посетить Белград с официальным визитом.
"Отрадно, что между нашими странами нет никаких спорных вопросов, и на международной арене мы поддерживаем друг друга по всем вопросам. Я приглашаю вас посетить Сербию с официальным визитом", - сказал А.Вучич в понедельник в Баку на совместном заявлении для прессы с азербайджанским коллегой.
По его словам, Азербайджан и Сербия могли бы активно сотрудничать в реализации различных транспортных проектах. "В ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии, которая не собиралась с 2015 года. Считаю, что наши страны могли бы активно сотрудничать в различных транспортных проектах. Азербайджанская компания успешно работает в Сербии в сфере строительства дорог. Наряду с этим, мы можем достичь успеха в сферах торговли сельхозпродукцией, культуры, спорта и в других сферах",- отметил он.
А.Вучич добавил, что имеется большой потенциал для сотрудничества Белграда и Баку в военно-технической сфере и военного образования.
Б.Рустамбеков
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