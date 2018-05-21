Саргсян впервые после отставки появился на публике

Бывший президент и экс-премьер Армении Серж Саргсян впервые после отставки с поста премьер-министра появился на публике.

Армянский интернет-ресурс Armlur распространил видеокадры с похорон матери убитого в 1999 году в результате теракта премьер-министра Вазгена Саркисяна, куда прибыл также С.Саргсян, другие бывшие чиновники, том числе экс-спикер парламента Овик Абраамян.