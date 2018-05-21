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Регион 21.05.2018 17:19

Саргсян впервые после отставки появился на публике

Бывший президент и экс-премьер Армении Серж Саргсян впервые после отставки с поста премьер-министра появился на публике.

Армянский интернет-ресурс Armlur распространил видеокадры с похорон матери убитого в 1999 году в результате теракта премьер-министра Вазгена Саркисяна, куда прибыл также С.Саргсян, другие бывшие чиновники, том числе экс-спикер парламента Овик Абраамян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]