Курс манат/доллар на 22 мая - 1,7 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
Вучич пригласил Алиева с визитом в Сербию
Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга - Алиев
В Минобороны Азербайджана считают "преувеличением" информацию о привлечении авиации на военные учение Армении в Карабахе
Президент Алиев наградил оперную диву Нетребко орденом "Достлуг", ее мужу присвоил звание Народного артиста Азербайджана
В Баку при взрыве в кафе погибли 2 человека, еще 2 тяжело ранены – Минздрав
Баллон с пропаном стал причиной взрыва в кафе в Баку, где погибли 2 человека - МЧС
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Стремление к встрече с Ким Чен Ыном демонстрирует приверженность администрации Трампа дипломатии - Помпео
Пашинян назвал приоритетом своего правительства подготовку внеочередных выборов в Армении
Трамп выражает уверенность, что США и Китай будут вести справедливую торговлю
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
На здании РИКЦ в Баку появилась символика Чемпионата мира по футболу - 2018
Путешествие за рубеж от Bakcell Ulduzum и Bank of Baku!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»