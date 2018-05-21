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Регион 21.05.2018 17:45

Помпео надеется, что все союзники США поддержат стратегию Трампа по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в том, что касается претворения в жизнь новой американской стратегии по Ирану.

"Мы ожидаем поддержки наших союзников по всему миру. В частности, наших европейских друзей, но не только их", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Далее М.Помпео быстро перечислил ряд арабских и других стран, считающихся союзниками США, в поддержке которых Вашингтон в данном случае нуждается.

Ранее лидеры западноевропейских стран заявили, что не согласны с решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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