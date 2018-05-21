США добьются того, чтобы Иран не доминировал на Ближнем Востоке и не обладал ядерным оружием - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон обеспечит условия, при которых Тегеран никогда бы не смог иметь ядерного оружия.

"Мы также обеспечим, чтобы у Ирана не было пути к ядерному оружию, не только сейчас, но вообще никогда", - сказал М.Помпео, выступая в понедельник в фонде Heritage Foundation.

"У Ирана никогда не будет неограниченных полномочий для того, чтобы снова доминировать на Ближнем Востоке", - отметил он.