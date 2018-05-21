Армейские международные игры–2018 пройдут с 29 июля по 11 августа в 7 странах – Минобороны Азербайджана

Делегация министерства обороны Азербайджана принимает участие в 3-й планирующей конференции «Армейских международных игр – 2018», которая проходит в Москве.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, делегацию возглавляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов.

«Армейские международные игры – 2018» будут проходить с 29 июля по 11 августа на территории семи стран - Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и Армении.

Ф.Исазаде