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Регион 21.05.2018 17:33

Армейские международные игры–2018 пройдут с 29 июля по 11 августа в 7 странах – Минобороны Азербайджана

Делегация министерства обороны Азербайджана принимает участие в 3-й планирующей конференции «Армейских международных игр – 2018», которая проходит в Москве.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, делегацию возглавляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов.

«Армейские международные игры – 2018» будут проходить с 29 июля по 11 августа на территории семи стран - Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и Армении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]