Помпео озвучил условия, при которых США готовы отменить антииранские санкции

Соединенные Штаты готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном ряда требований Вашингтона, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"В обмен на существенные изменения в Иране, США готовы предпринять действия, благодаря которым преимущества получат все иранские граждане. Эти действия включают разное - отмену всех санкций против режима, полное восстановление дипломатических и торговых отношений с Ираном, мы готовы дать Ирану доступ к современным технологиям", - сказал М.Помпео.

Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.