Алиев анонсировал начало в ближайшие дни добычи на Шах-Дениз в рамках Стадии-2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении в ближайшие дни работ по реализации Стадии-2 в рамках разработки газового месторождения Шах-Дениз.

"В ближайшие дни мы будем отмечать завершение реализации проекта Шах-Дениз-2" - сказал И.Алиев в понедельник на совместном заявлении для прессы с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее компания P-Azerbaijan заявила, что в целом в рамках реализации Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз работы по инженерному проектированию, строительству и снабжению выполнены более, чем на 99%. "Монтаж и эксплуатационные испытания верхних модулей каждой из двух платформ выполнены на 90%. Эти объекты переданы операционным группам и ведутся работы по их запуску. Также идет последняя проверка системы доставки первого газа с добывающей платформы на терминал. На систему, созданную на Сангачальском терминале для приема газа со "Стадии-2", уже поступил первый газ", - отметила компания.

Кроме того, в рамках программы опережающего бурения пробурено 14 опережающих скважин, из которых закончены 7 скважин.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова