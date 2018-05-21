Московский ресторан заплатит штраф за рекламу пива на конопле

Один из известных столичных ресторанов оштрафован почти на 1 млн рублей за рекламу конопли, сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

"В ходе прокурорской проверки в одном из ресторанов, расположенных в Восточном округе Москвы, выявлено, что в меню барной карты, являющейся рекламным материалом, содержится графическое изображение листьев конопли, а также текстовое описание указанного растения, используемого в приготовлении одного из сортов пива, а именно листьев и цветков конопли (растение рода Cannabis)", - говорится в сообщении.

Между тем эти сведения входят в "Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ", и их свободный оборот запрещен, отметили в надзорном ведомстве.

"Данный графический и текстовый материал способствовал проявлению интереса и акцентировал внимание на употребление запрещенных в РФ веществ, а его содержание не соответствовало требованиям законодательства о рекламе", - подчеркивается в сообщении.

Прокурор округа в связи с этим возбудил в отношении организации и его гендиректора два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ). Постановлениями Перовского районного суда Москвы виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 840 тыс. рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" информированные источники, речь идет о ресторане "Гамбринус", находящемся на 1-й Владимирской улице.