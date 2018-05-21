Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении оперной певицы Анны Нетребко орденом "Достлуг" (Дружба).

А.Нетребко награждена орденом «за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в сфере музыкального искусства между Азербайджаном и РФ».

Кроме этого, И.Алиев присвоил звание «Народного артиста» мужу А.Нетребко – Юсифу Эйвазову «за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана».

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства в понедельник.

Ф.Исазаде