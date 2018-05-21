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Культура 21.05.2018 18:11

Президент Алиев наградил оперную диву Нетребко орденом "Достлуг", ее мужу присвоил звание Народного артиста Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении оперной певицы Анны Нетребко орденом "Достлуг" (Дружба).

А.Нетребко награждена орденом «за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в сфере музыкального искусства между Азербайджаном и РФ».

Кроме этого, И.Алиев присвоил звание «Народного артиста» мужу А.Нетребко – Юсифу Эйвазову «за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана».

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства в понедельник.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]