Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении оперной певицы Анны Нетребко орденом "Достлуг" (Дружба).
А.Нетребко награждена орденом «за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в сфере музыкального искусства между Азербайджаном и РФ».
Кроме этого, И.Алиев присвоил звание «Народного артиста» мужу А.Нетребко – Юсифу Эйвазову «за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана».
Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства в понедельник.
Ф.Исазаде
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