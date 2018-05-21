Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9978 RUR   0.0273 GBR   2.2839 TRY   0.3765

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 18° 29° 23 Май 17° 31° 24 Май 18° 28°

Бизнес и законодательство 21.05.2018 18:16

Азербайджан планирует вступить в NCTS – глава ГТК

Азербайджан планирует стать членом Новой компьютеризированной транзитной системы (New Computerized Transit System, NCTS), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев.

С.Мехтиев 21 мая принял главу представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба ГТК.

"С.Мехтиев на встрече подчеркнул, что для развития ненефтяного сектора Азербайджана и усиление транзитного потенциала одним из важных шагов является вступление страны в члены NCTS, применяемой в Европе", - отмечается в информации.

По его мнению, вступление в NCTS позволит "обеспечить прозрачность в деятельности таможенных органов и субъектов бизнеса".

NCTS является европейской системой управления и контроля, основанной на подаче электронной транзитной декларации и на электронном обмене данными между таможенными службами, участвующими в транзитной операции: офисом отправителя, офисом транзита и пунктом назначения. Преимущества NCTS: улучшение качества услуг, оказываемых предпринимателям, повышение безопасности данных, автоматизированное подтверждение транзитной операции, снижение издержек и задержек, вызванных товарной декларацией в бумажной форме, а также снижение частоты случаев мошенничества и коррупции путем онлайн-мониторинга транзитных операций и др.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, NCTS, ЧЛЕНСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]