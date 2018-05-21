Азербайджан планирует вступить в NCTS – глава ГТК

Азербайджан планирует стать членом Новой компьютеризированной транзитной системы (New Computerized Transit System, NCTS), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев.

С.Мехтиев 21 мая принял главу представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба ГТК.

"С.Мехтиев на встрече подчеркнул, что для развития ненефтяного сектора Азербайджана и усиление транзитного потенциала одним из важных шагов является вступление страны в члены NCTS, применяемой в Европе", - отмечается в информации.

По его мнению, вступление в NCTS позволит "обеспечить прозрачность в деятельности таможенных органов и субъектов бизнеса".

NCTS является европейской системой управления и контроля, основанной на подаче электронной транзитной декларации и на электронном обмене данными между таможенными службами, участвующими в транзитной операции: офисом отправителя, офисом транзита и пунктом назначения. Преимущества NCTS: улучшение качества услуг, оказываемых предпринимателям, повышение безопасности данных, автоматизированное подтверждение транзитной операции, снижение издержек и задержек, вызванных товарной декларацией в бумажной форме, а также снижение частоты случаев мошенничества и коррупции путем онлайн-мониторинга транзитных операций и др.

А.Азизов