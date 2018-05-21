Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт лесных орехов на 20,5%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал очищенного лесного ореха на $23 млн 715,94 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В I квартале Азербайджан экспортировал 4,487 тыс. тонн лесных орехов на сумму $23 млн 715,94 тыс. По сравнению с январем-мартом 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 49,8%, а в стоимостном - на 20,5%»,- сказали в правительстве.
Среди основных импортеров лесного ореха в отчетном периоде - Россия и Италия. Так в январе-марте в Россию экспортировано 2,146 тыс. тонн на сумму $10 млн 392,24 тыс., в Италию - 937 тонн ($5 млн 348 тыс.). Остальной объем пришелся на экспорт в другие страны.
Как сообщалось ранее, в 2017 году Азербайджан экспортировал 20,766 тыс. тонн лесных орехов на сумму $114 млн 532,38 тыс.
Основными рынками экспорта лесных орехов в 2017 году стали Италия, Россия и Германия. В Италию было экспортировано 8,967 тыс. тонн на сумму $51 млн 484,46 тыс., Россию - 6,375 тыс. тонн ($31 млн. 462,54 тыс.), Германию - 3,145 тыс. тонн ($19 млн 56,06 тыс.).
Б.Рустамбеков
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