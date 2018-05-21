Британия надеется на рост зарубежного турпотока после королевской свадьбы - газета

Эксперты по туризму Великобритании ожидают роста зарубежного турпотока в ближайшие месяцы после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, сообщает газета The Telegraph.
"Туристы со всего мира, которые приехали посмотреть свадебную церемонию, а также около 2 млрд человек, наблюдавших ее трансляцию по телевизору, скорее всего, повлияют на рост турпотока в Великобританию в ближайшие месяцы", - пишет издание.
Как сообщает газета, туристы хотят вживую увидеть маршрут королевской свадьбы, погрузиться в атмосферу праздника, которая будет витать в воздухе еще некоторое время.
"Образ сказочного романа, где принц женится на простой девушке из США, сделал королевство привлекательным местом для путешественников, которые будут посещать объекты наследия Великобритании. Кроме того, М.Маркл - американка, а значит, турпоток из Соединенных Штатов также может вырасти", - цитирует издание топ-менеджера VisitBritain Патрисию Йейтс.
По предварительным данным, число американских туристов в 2018 году вырастет на 15%, что принесет в казну Великобритании 26,9 млрд фунтов ($36,2 млрд).
Отмечается, что уже на следующий день после королевской свадьбы объекты церемонии были доступны для посещения туристами.
"На следующий день была открыта для посетителей часовня Святого Георгия, где проходило венчание принца Гарри и М.Маркл. Она была вся украшена цветами, как в день торжества. Также открылся для посещения Frogmore House - загородная резиденция британской королевской семьи в одном километре от Виндзорского замка. Там проходил вечерний прием гостей молодоженами", - пишет The Telegraph.
По данным издания, в преддверии свадьбы число туристов значительно выросло. За неделю до церемонии, с 7 по 13 мая, Виндзор посетили 201,8 тыс. иностранных гостей, что на 37% больше, чем в аналогичный период 2017 года.
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы М.Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. Супругам присвоены титулы герцогов Сассекских.
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